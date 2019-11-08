Son Dakika Haberleri: Ağrı'da 52 kilo eroin ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Ağrı'da 52 kilo eroin ele geçirildi

Ağrı'da 52 kilo eroin ele geçirildi

7 saat önce

Ağrı'da 52 kilo eroin ele geçirildiAĞRI - Ağrı'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda narkotik uygulama noktasında durdurulan İran plakalı tırda yapılan aramada 52 kilo eroin ele geçirildi.

Ağrı'da 52 kilo eroin ele geçirildi

AĞRI - Ağrı'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda narkotik uygulama noktasında durdurulan İran plakalı tırda yapılan aramada 52 kilo eroin ele geçirildi.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilimiz güzergahını kullanarak Batı illeri ve Avrupa ülkelerine; uyuşturucu madde ticareti ve nakli faaliyetlerini yürüten şüpheli şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 06/11/2019 tarihinde narkotik uygulama noktasında durdurulan İran plakalı tırda yapılan aramada; tır dorsesinde bulunan yasal yük arasına gizlenmiş vaziyette iki çuval içerisinde 100 paket halinde 52 kilo eroin ele geçirilmiştir. Olaya ilişkin gözaltına alınan yabancı uyruklu tır sürücüsü tutuklanmıştır."

Ağrı'da 52 kilo eroin ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Ağrı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:47 Kaynak: İHA
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