Son Dakika Haberleri: Ağrı'da 52 kilo eroin ele geçirildi
Son Dakika Güncel Ağrı'da 52 kilo eroin ele geçirildi

Ağrı'da 52 kilo eroin ele geçirildi

7 saat önce

AĞRI'da, polisin durdurup, arama yaptığı İran plakalı TIR'da 52 kilo eroin ele geçirildi.

Ağrı'da 52 kilo eroin ele geçirildi, System.String[]

AĞRI'da, polisin durdurup, arama yaptığı İran plakalı TIR'da 52 kilo eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ağrı güzergahını kullanarak, batı illeri ve Avrupa ülkelerine uyuşturucu madde nakli yapanlara yönelik çalışma yaptı. Ekipler, 6 Kasım günü uygulama noktasında İran plakalı TIR'ı durdurdu. TIR dorsesinde bulunan yasal yük arasına gizlenmiş vaziyette iki çuval içerisinde 100 paket halinde 52 kilo eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu TIR sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


İran, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:53 Kaynak: DHA
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