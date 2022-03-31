Ağrı'da 55 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı - Son Dakika
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Ağrı'da 55 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı

31.03.2022 14:56
Ağrı'da 55 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı

Ağrı'da jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrol faaliyeti sırasında arama yapılan bir kamyonette 55 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

Ağrı'da jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrol faaliyeti sırasında arama yapılan bir kamyonette 55 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ve Diyadin İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında şüphelenilen bir kamyonette yapılan kontrolde aracın kasa kısmına saklanmış vaziyette 55 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

İcra edilen faaliyet çerçevesinde araç sürücüsü gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere Ağrı Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - AĞRI

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Afganistan, Jandarma, İcra, Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ağrı'da 55 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı'da 55 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı - Son Dakika
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