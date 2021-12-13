Ağrı'da 554 okul kütüphaneye kavuştu - Son Dakika
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Ağrı'da 554 okul kütüphaneye kavuştu

13.12.2021 02:17

Milli Eğitim Bakanlığının okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla başlattığı proje kapsamında, kütüphanesiz okulun kalmadığı Ağrı'da, öğrenciler kitaplarla iç içe yaşıyor.

Milli Eğitim Bakanlığının okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla başlattığı proje kapsamında, kütüphanesiz okulun kalmadığı Ağrı'da, öğrenciler kitaplarla iç içe yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle yürütülen "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" çerçevesinde, kentte kütüphanesi olmayan 554 okul için Valilik koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan çalışma tamamlandı. Kentte bulunan meslek liselerindeki öğretmen ve öğrenciler tarafından tasarlanan kitap rafları ve dolaplar, okullara götürülerek, onarımdan geçirilen kütüphanelere yerleştirildi. Kitaplarla doldurulan ve kütüphanesiz okulun kalmadığı kentteki öğrenciler, sağlanan imkanlarla hem okuyor hem de kitap yuvasında çeşitli oyunlar oynayarak keyifli zaman geçiriyor. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, proje kapsamında 554 okulu kütüphaneye kavuşturmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Desteklerinden dolayı meslek liseleri öğretmen ve öğrencilerine teşekkür eden Kökrek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kütüphanelerdeki bütün donatım, boya ve badana işlemleri meslek liselerimiz tarafından yapıldı. En fazla kütüphane yapma konusunda Türkiye'de birinci sırada yer aldık. Bu projeyle ciddi anlamda ismimizi Türkiye'de duyurmuş olduk ve bundan dolayı çok mutluyuz. Ağrı Valiliğimizin kütüphanelere ciddi manada desteği oldu. Kitap desteği ve diğer konularda bize destek oldular. Valimiz Osman Varol'a da teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Bakanlığımız bu projeyi çok önemsiyor. " Kökrek, kütüphaneleri meslek liselerinin bünyesinde oluşturdukları için maliyeti düşürdüklerini belirterek, kütüphanelerin çok modern ve kullanışlı olduğunu dile getirdi.

Her kütüphaneye kentin önemli sembollerinden olan Nuh'un Gemisi şeklinde kitap rafları yerleştirdiklerini anlatan Kökrek, şunları kaydetti: "Köylerimiz, ilçelerimiz ve il merkezimiz dahil tüm okulların kütüphaneleri tamamlanmış oldu. Biz kütüphane kurmakla, kütüphane kültürünü, kitap okuma alışkanlığını ve kaliteli zaman geçirmeleri noktasındaki katkıyı çocuklarımıza sunmuş olacağız. Ağrı'da kitap sayımızı da artırmayı hedefliyoruz. Bakanlığımız da bu konuda bize ciddi destek veriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı da bize kitap desteği vereceklerini ifade ettiler. Biz, Ağrı'da en ücra noktalara kadar devletimizin bu hizmetini götürerek, tüm öğrencilerimizin aynı nitelikte ve kalitede eğitim almalarını sağlayacağız. "

Öğrencilerden Nazan Aydın da okul kütüphanelerinde her türlü kitabı bulduklarını vurgulayarak, sıcak ortamda kitaplarla iç içe güzel vakit geçirdiklerini aktardı. AA

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Kaynak: Habermetre
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