Ağrı'da 585 kilo eroin ele geçirildi
58 dakika önce
AĞRI'da İran plakalı TIR'da 585 kilo eroin ele geçirildi, İran uyruklu sürücü gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:15 Kaynak: DHA
AĞRI'da İran
plakalı TIR'da 585 kilo eroin ele geçirildi, İran uyruklu sürücü gözaltına alındı. Valik tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar sonucu İran plakalı bir TIR'ı durdurdu. TIR içerisinde narkotik dedektör köpeği 'Venüs' ile yapılan aramada etil alkol bulunan valizlere gizlenmiş 585 kilogram eroin ele geçirildi. İran uyruklu şoför gözaltına alınırken, TIR'a el konuldu.
- Ağrı
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