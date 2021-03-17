Ağrı'da 6 bin öğrenciye masallar anlatıldı - Son Dakika

Ağrı'da 6 bin öğrenciye masallar anlatıldı

17.03.2021 16:21
Ağrı'da 6 bin öğrenciye masallar anlatıldı, System.String[]

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, il genelinde yürütülen Anadolu Masalları" Projesine ilişkin, "Masal öğretmenlerimiz tarafından üç ay gibi bir sürede yaklaşık 6 bin öğrenciye farklı Anadolu masalımız anlatılmıştır"dedi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, il genelinde yürütülen Anadolu Masalları" Projesine ilişkin, "Masal öğretmenlerimiz tarafından üç ay gibi bir sürede yaklaşık 6 bin öğrenciye farklı Anadolu masalımız anlatılmıştır"dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Müdürlüğü ile UNESCO Türk Milli Komisyonu işbirliğinde yürütülen "Anadolu Masalları" Projesi kapsamında ziyaret ettiği köy okullarının anasınıfınlarında öğrenim gören minik öğrencilere masallar okuyor. Konu hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, "Bakanlığımız ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu işbirliğinde yürütülen Anadolu Masalları Projesi kapsamında Ağrı ilimizde ilk ekibimiz 2020 yılı Aralık ayında oluşturulmuştur. Masalın ve masal anlatıcılığı geleneğinin canlı bir şekilde yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlayan Anadolu Masalları Projesi aynı zamanda Türk masallarının yaşatılması, gelecek kuşaklara aktarılması, örgün eğitimde görünürlüğünün ve etkinliğinin artırılması istenmektedir. Bu amaçla ilimizde masal öğretmenlerimiz ile birlikte pek çok etkinlik gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Masal öğretmenlerimiz İl Koordinatörü Rabia Topaloğlu başkanlığında aylık toplantılar düzenleyerek bir sonraki ay hakkında belirli gün ve haftaları dikkate alarak planlamalar gerçekleştirmekte ve bu etkinliklerde tüm paydaşlardan destek istenilerek projenin görünürlüğünü arttırmak ve önemi vurgulanmaya çalışılmaktadır. Covid-19 salgını sürecinde herkes pandemi ile evlerine kapanmışken masal öğretmenlerimiz bu süreçte de durmadan hem projeyi Ağrı'da duyurmaya çalışmışlardır hem de kültürel mirasımıza sahip çıkabilmenin ve bunun için çabalamanın haklı gururunu yaşamışlardır. Uzaktan eğitimler sürerken her hafta EBA canlı derslerin yanında instagram canlı yayınları ile masal anlatımları da ilimizde gerçekleştirilmiştir. Yüz yüze eğitim ile birlikte şimdi masal öğretmenlerimiz sınıfları gezerek masal duymayan çocuğumuz kalmasın diye masal anlatımları yapmaya başlayacaklardır. Yarıyıl tatilinde "Masalım Öğretmenimden" adı ile öğretmenlerden masal anlatım videoları istenmiştir. Gelen masal anlatım videoları sayfamızda yayınlanmıştır. Şubat ayı boyunca Anadolu Masalları projesi yıllık planında yer alan "Masal Anlatma Şenliği" ilimizde düzenlenmiştir ve katılım şartlarına uygun olan videolar proje sayfamızda yayınlanmıştır. Bu şenlik ile projemiz hem öğrencilere hem de velilere ulaşarak ses getirmeye başlamıştır. Proje ilimizde çok yeni olmasına rağmen Ağrı masal öğretmenlerimiz tarafından üç ay gibi bir sürede yaklaşık 6 bin öğrenciye farklı Anadolu Masalımız anlatılmıştır. Masal anlatımlarımızın yanında ilimizde "Anadolu Masal Evi" çalışmalarımız başlamıştır. Ayrıca okullarımız bünyesinde masal sınıfları oluşturma çalışmaları başlamıştır. İlimizde Ağrı Valiliği ile işbirliği içinde yürütülmekte olan yöremize ait masalların derlendiği "Ağrı Dağı Masalları Projesi" öğretmenlerimiz tarafından yazılmaktadır. En kısa sürede öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin hizmetine sunulacaktır. Kendi kültürümüzün bu topraklar üzerinde var olan sözlü kültür öğelerimizin atalarımızdan kalan mirasımızın bizleri bir araya getireceğine inanıyoruz. Çocukluğumuzda bize soba başında sıcacık samimiyetle anlatılan masallarımızın yok olmadan nesilden nesile aktarılması için projemize gönülden desteklerimiz devam edecektir"dedi. - AĞRI

Ağrı'da 6 bin öğrenciye masallar anlatıldı
Ağrı'da 6 bin öğrenciye masallar anlatıldı
Ağrı'da 6 bin öğrenciye masallar anlatıldı
Ağrı'da 6 bin öğrenciye masallar anlatıldı

milli eğitim bakanlığı, Faruk Tekin, Milli, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ağrı'da 6 bin öğrenciye masallar anlatıldı - Son Dakika


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