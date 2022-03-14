Ağrı'da 6 ilçede köy okullarında eğitime yarın ara verildi - Son Dakika
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Ağrı'da 6 ilçede köy okullarında eğitime yarın ara verildi

14.03.2022 21:49
Ağrı'da 6 ilçede köy okullarında eğitime yarın ara verildi

Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Doğubayazıt, Patnos, Taşlıçay, Hamur, Diyadin ve Tutak ilçelerinde köy okullarında eğitime bir gün ara verildi.

Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Doğubayazıt, Patnos, Taşlıçay, Hamur, Diyadin ve Tutak ilçelerinde köy okullarında eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bölgede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtilerek, Doğubayazıt, Patnos, Taşlıçay, Hamur, Diyadin ve Tutak ilçelerindeki köy okullarında yarın eğitime ara verildiği, taşımalı eğitimin de yapılamayacağı bildirildi.

Açıklamada, bu ilçelerdeki kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli olacağı kaydedildi.

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Doğubeyazıt, Taşlıçay, Diyadin, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı'da 6 ilçede köy okullarında eğitime yarın ara verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı'da 6 ilçede köy okullarında eğitime yarın ara verildi - Son Dakika
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