Ağrı'da 600 bağ kamış yandı - Son Dakika

Ağrı'da 600 bağ kamış yandı

Ağrı'da çıkan yangında 600 bağ kamış kullanılamaz hale geldi.

Ağrı'da çıkan yangında 600 bağ kamış kullanılamaz hale geldi.

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Cumhuriyet Mahallesi'nde kömür işletmelerinin yoğunlukta bulunduğu alanda henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Yangını kontrol altına alan ekipler, yanan kamışların yakınında bulunan kömür torbalarına da tedbir amaçlı su sıktı.

Kamışların sahibi Nadir Baran, çıkan yangında 600 bağ kamışın küle döndüğünü ve 5 bin lira maddi kayba uğradığını söyledi.

Cumhuriyet Mahallesi, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 16:53 Kaynak: AA

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