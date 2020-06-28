Ağrı'da 600 bağ kamış yandı - Son Dakika

Kamışların sahibi Nadir Baran, çıkan yangında 600 bağ kamışın küle döndüğünü ve 5 bin lira maddi kayba uğradığını söyledi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Cumhuriyet Mahallesi 'nde kömür işletmelerinin yoğunlukta bulunduğu alanda henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı.

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