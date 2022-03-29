Ağrı'da 622 kilogram uyuşturucunun yakalanmasına ilişkin bir kişi tutuklandı - Son Dakika
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Ağrı'da 622 kilogram uyuşturucunun yakalanmasına ilişkin bir kişi tutuklandı

29.03.2022 16:25
Ağrı'da 622 kilogram uyuşturucunun yakalanmasına ilişkin bir kişi tutuklandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 622 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucunun ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 622 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucunun ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda işlemleri tamamlanan İran uyruklu sürücü B.M, Doğubayazıt Adliyesi'ne sevk edildi.

Sürücü B.A, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İran'dan Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen B.M'nin kullandığı tırın çekicisinde bulunan metal yakıt deposunda 622 kilo 24 gram metamfetamin ele geçirilmişti.

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Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 622 kilogram uyuşturucu ele geçirildi Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 622 kilogram uyuşturucu ele geçirildi Asırlık çınarlar İshak Paşa Sarayı'nda Asırlık çınarlar İshak Paşa Sarayı'nda

Metamfetamin, Doğubeyazıt, Gürbulak, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı'da 622 kilogram uyuşturucunun yakalanmasına ilişkin bir kişi tutuklandı - Son Dakika


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