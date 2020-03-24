Ağrı'da 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları ekiplerce karşılanıyor - Son Dakika
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Ağrı'da 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları ekiplerce karşılanıyor

6 saat önce

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları "Vefa Sosyal Destek Grubu" tarafından karşılanıyor.

Ağrı'da 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları ekiplerce karşılanıyor, System.String[]

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları "Vefa Sosyal Destek Grubu" tarafından karşılanıyor.

Tutak İlçe Kaymakamlığınca jandarma, polis, sağlık ekipler ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) çalışanlarından oluşturulan ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşların yardımına koşuyor.

İlçede 112, 155, 156 ve 153 destek hatlarını arayarak yardım talebinde bulunan vatandaşların yardımına koşan ekipler, ihtiyaç malzemelerini onlara teslim ediyor.

Jandarma, Tutak, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:44 Kaynak: AA

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