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Ağrı'da 650 bin kitap kütüphanelerle buluştu - Son Dakika

Ağrı'da 650 bin kitap kütüphanelerle buluştu

09.02.2022 19:58

Ağrı'da 650 bin kitap kütüphanelerle buluştuAĞRI Ağrı'da, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" ile 554 kütüphaneye 650 bin kitap desteği verildi.

Ağrı'da 650 bin kitap kütüphanelerle buluştu

AĞRI Ağrı'da, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" ile 554 kütüphaneye 650 bin kitap desteği verildi.

Emine Erdoğan'ın desteğiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi ile Türkiye genelinde en çok kütüphanenin yapıldığı Ağrı'da, kütüphane açılışı ve kitap dağıtma programı düzenlendi. Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve il protokol üyelerinin katılımıyla Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde kütüphane açılışı gerçekleştirildi. Burada incelemelerde bulunan Vali Varol, öğrencilerle sohbetler edip, oyun oynadı.

Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi ile en çok kütüphanenin Ağrı'da yapıldığını söyleyen Vali Varol, "1071 çeşitten toplamda 650 bin kitabı ilimizde okullarımızdaki kütüphanelere kazandırmış olduk. Bunu yıl sonuna kadar 1 milyona tamamlamayı düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde ise bu kitap sayısını 2 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızın arzu ettikleri her türlü kitabı okullarındaki kütüphanelerde bulmasını istiyoruz. Bu kütüphaneleri yaparken sıfır atık kavramını da ön plana çıkarmak adına il merkezinde bir sıfır atık kütüphanesi yaptık" ifadelerine yer verdi.

Ağrı'da 650 bin kitap kütüphanelerle buluştu
Ağrı'da 650 bin kitap kütüphanelerle buluştu
Ağrı'da 650 bin kitap kütüphanelerle buluştu

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milli eğitim bakanlığı, Emine Erdoğan, Kitap, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ağrı'da 650 bin kitap kütüphanelerle buluştu - Son Dakika


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