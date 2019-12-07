Son Dakika Haberleri: Ağrı'da 66 yeni halk otobüsü hizmete başladı
Son Dakika Güncel Ağrı'da 66 yeni halk otobüsü hizmete başladı - Son Dakika

Ağrı'da 66 yeni halk otobüsü hizmete başladı

6 saat önce

Ağrı Belediyesi tarafından ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan 66 yeni halk otobüsü, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da katıldığı törenle hizmete başladı.

Ağrı'da 66 yeni halk otobüsü hizmete başladı, System.String[]

Ağrı Belediyesi tarafından ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan 66 yeni halk otobüsü, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da katıldığı törenle hizmete başladı.


Ağrı'da İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde Ağrı iş dünyası ile buluşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ardından AK Parti Ağrı İl Başkanlığı ve Ağrı Valiliğini ziyaret etti. Ağrı'daki programında son olarak, Ağrı Belediyesini ziyaret eden Bakan Albayrak, burada belediye tarafından kentte ulaşım hizmetlerinde kullanılacak 66 yeni halk otobüsünün hizmete başlama törenine katıldı.


Törende İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun okuduğu duanın ardından, kurdele kesimi yapıldı. Törene Bakan Albayrak'ın yanı sıra Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın ve vatandaşlar katıldı. - AĞRI

Berat Albayrak, AK Parti, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 12:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den Alman televizyonunun Atatürk yayınına tepki: Çirkin bir saldırıdır
Güngören Belediyesi'nde işçiye verilen ayağa kalkma cezasına AK Parti'den ilk yorum AK Parti Sözcüsü Çelik'ten asgari ücret açıklaması Ağrı ve Bingöl'de peş peşe iki deprem meydana geldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 06:48:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı'da 66 yeni halk otobüsü hizmete başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]