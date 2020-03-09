Ağrı'da 7 bin kişiye istihdam sağlayacak Ayakkabıcılar Sitesi kuruluyor

Ağrı Valisi Süleyman Elban, kentte işsizliği azaltmak için 7 bin kişinin çalışacağı Ayakkabıcılar Sitesi kuracaklarını bildirdi.

Vali Elban, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, Ağrı'da yapımı devam eden ve yapılması planlanan projelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kentte bir süre önce kurulan Tekstilkent'te üretimin devam ettiğini belirten Elban, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidi nedeniyle Avrupa ülkelerinin İstanbul'da üretim yapmak istediklerini ifade etti.

Kendilerinin de Ağrı'da İl Özel İdaresi kaynaklarıyla Ayakkabıcılar Sitesi kuracaklarını, inşaatın temelinin önümüzdeki günlerde atılacağını ve yazın üretime başlanacağını belirten Elban, "7 bin kişinin çalışacağı bir Ayakkabıcılar Sitesi kuruyoruz. Tekstilden sonra Ağrı ayakkabıda da bölgenin merkezi olacak ve Türkiye'de de bir üretim merkezi haline gelecek. Bununla ilgili çalışmalarımızı tamamladık." dedi.

Elban, Ayakkabıcılar Sitesi için iş adamlarıyla görüştüklerini ve anlaşma sağladıklarını aktaran, "Yapılacak yerin arsa temini tamam. Yapacağımız projeyle ilgili tüm kaynakları Valiliğimiz İl Özel İdaresi kaynaklarıyla temin ettik. Sitenin yapımıyla ilgili tüm paramız hazır ve bütçemizi de hazırladık. Kaynak sorunumuz yok, kendi imkanlarımızla yapıyoruz." diye konuştu.

Ayakkabıcılar Sitesi'nde çalışacaklar için bugün itibariyle Halk Eğitim Merkezinde (HEM) kurs açıldığı anlatan Elban, yaz aylarında üretime başlanacak fabrika için yetişmiş eleman ihtiyacının bu yolla sağlanacağını kaydetti.

Üretimin çok hızlı şekilde yapılacağını aktaran Elban, şöyle konuştu:

"Valilik olarak ayakkabıcılıkla ilgili dikiş ve diğer makinelerimizi satın aldık. Vatandaşlarımız da bir an önce kursa müracaat etsin ve eğitimlerini alsın. Bu tesisler açıldığında buraya gidip sertifikalarını verip bu mesleği bildiklerini gösterdiklerinde hemen iş başı yapmış olurlar. Gelen firmalarımızda yetişmiş iş gücü açısından da zorlanmazlar. Temin ettiğimiz makinelerle HEM'deki kursumuz sürekli devam edecek. Ayakkabıcılar Sitesi'nde üretim başladıktan sonrada sürekli eleman yetiştirmeye devam edeceğiz."

"Ağrı'da ayakkabıcılıkla ilgili fabrikalar çiçek gibi açmaya başlayacak"

Elban, Tekstilkent'te çalışanların çoğunun kadınlardan oluştuğunu, Ayakkabıcılar Sitesi'nde ise çoğunlukta erkeklerin çalıştırılacağını ve istihdamda cinsiyet dengesinin sağlanacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sektörün birinde çoğunluk bayanlardan oluşurken birinde de erkekler olmuş olacak. Dolayısıyla ildeki işsizliğin azaltılması konusunda da sağlıklı ve dengeli bir yapı oluşmuş olacak. Bu sektörün de böyle bir güzel tarafı var. Tekstil fabrikaları içerisindeki en küçük fabrikada 700 kişi çalışıyorken burada bir fabrikada çalışacak kişi sayısı 600'ün altında değil. Baharla inşallah Ağrı'da ayakkabıcılıkla ilgili fabrikalar çiçek gibi açmaya başlayacak."