Apartmanda çıkan yangında 4 daire kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Apartmanda çıkan yangında 4 daire kullanılamaz hale geldi

03.09.2022 13:07
Apartmanda çıkan yangında 4 daire kullanılamaz hale geldi

AĞRI'da, 7 katlı apartmanın en üst kadından çıkan yangında 4 daire kullanılamaz hale geldi.

AĞRI'da, 7 katlı apartmanın en üst kadından çıkan yangında 4 daire kullanılamaz hale geldi.

Erzurum Caddesi'nde 7 katlı bir binanın en üst katında oturan Halis Kayabaş'ın evinde saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Büyüyen alevler, yandaki dairelere de sıçradı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağrı Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ağrı Emniyet Müdürlüğü'nün toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) da ekipleri destek verdi. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında 4 daire kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 3 saat trafiğe kapalı kalan Erzurum Caddesi, ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.


YORUMLAR
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AĞRI'DA BİR APARTMANDA ÇIKAN YANGINDA 7'NCİ KATTAKİ 4 DAİRE YANDI AĞRI'DA BİR APARTMANDA ÇIKAN YANGINDA 7'NCİ KATTAKİ 4 DAİRE YANDI YAVRU KUMRUYA KURTARMA OPERASYONU YAVRU KUMRUYA KURTARMA OPERASYONU
Kaynak: DHA

İtfaiye, Erzurum, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Apartmanda çıkan yangında 4 daire kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Apartmanda çıkan yangında 4 daire kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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