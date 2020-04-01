Ağrı'da 7 köyün karantinaya alındığı iddiasına valilikten yalanlama Açıklaması - Son Dakika

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Ağrı'da 7 köyün karantinaya alındığı iddiasına valilikten yalanlama Açıklaması
6 saat önce
Ağrı Valiliğinden, kentte 7 köyün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantina altına alındığı iddiasının doğru olmadığı bildirildi.
Ağrı Valiliğinden, kentte 7 köyün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantina altına alındığı iddiasının doğru olmadığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, kentin Tutak ilçesinde 7 köyün Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındığına dair yalan haber ve paylaşımlara yer verildiği aktarıldı.
Kentte karantinaya alınan köy bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ne Tutak ilçemizde ne de il merkezimiz ve diğer ilçelerde karantinaya alınmış köyümüz bulunmamaktadır."
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 06:36 Kaynak: AA
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