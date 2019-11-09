Son Dakika Haberleri: Ağrı'da 7 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Ağrı'da 7 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı'da 7 terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, Ağrı kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ağrı'da 7 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, Ağrı kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda, silahlı 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Ağrı kırsalında 7 Kasım'da 8 terörist etkisiz hale getirilmişti. Böylece bölgede yürütülen operasyonlar kapsamında son 3 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu.

Valilikten yapılan açıklamada ise İl Jandarma Komutanlığı, Doğubayazıt 1'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birlikler tarafından, 7 Kasım'da Ağrı Dağı bölgesinde hava destekli "Kıran-4 Şehit Jandarma Er Oktay Gümüş" operasyonunda tespit edilen 8 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Bölgede devam eden hava destekli operasyonda tespit edilen 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, operasyonun başladığı tarihten bu yana bölgede 15 teröristin etkisiz hale getirildiği ve operasyonların aralıksız sürdüğü kaydedildi.

Jandarma, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 05:12 Kaynak: AA
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