Ağrı'da 72 kilo 394 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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Ağrı'da 72 kilo 394 gram eroin ele geçirildi

26.02.2022 20:30
Ağrı'da 72 kilo 394 gram eroin ele geçirildi

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uygulama noktasında durdurulan bir minibüste yapılan aramada 72 kilo 394 gram eroin ele geçirildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uygulama noktasında durdurulan bir minibüste yapılan aramada 72 kilo 394 gram eroin ele geçirildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak 26 Şubat 2022 tarihinde Uygulama Noktasında durdurulan bir minibüste yapılan aramada, 140 paket halinde daralı ağırlığı 72 kilo 394 gram gelen eroin maddesi ele geçirilmiştir. Bahse konu soruşturmayla ilgili 2 şüpheli şahıs adli mercilere sevk edilerek tutuklanmıştır" denildi. - AĞRI

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Eroin, Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ağrı'da 72 kilo 394 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı'da 72 kilo 394 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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