Ağrı'da 74 kilogram eroin yakalandı - Son Dakika
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Ağrı'da 74 kilogram eroin yakalandı

6 saat önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 74 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

Ağrı'da 74 kilogram eroin yakalandı, System.String[]

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 74 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda, ilçeye bağlı Üzengili köyüne düzenlenen operasyonda koliler içerisinde 74 kilo 400 gram eroin bulundu. Uyuşturucunun kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kent merkezine bağlı Anakaya köyünde de jandarma ekiplerince yürütülen yol kontrolü ve arama faaliyetlerinde yolcu otobüsünde seyahat eden düzensiz göçmenin çantasında 1 kilo 300 gram esrar tespit edildi.

Ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Doğubeyazıt, Jandarma, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:22 Kaynak: AA
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