Ağrı'da 77 proje TÜBİTAK Bilim Fuarı'na kabul edildi - Son Dakika

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları tarafından kabul edilen 77 proje ile Türkiye genelinde 24'üncü sırada yer aldıklarını bildirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelindeki okulların hazırladığı 77 projenin Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4006 Bilim Fuarları Projeleri kapsamında kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Ağrı olarak TÜBİTAK 4006 projelerinde Türkiye geneli 24'üncü sırada yer almalarının kendileri için büyük bir başarı olduğunu kaydetti.

Başarılarından dolayı öğretmen ve öğrencileri tebrik eden Tekin, şunları kaydetti:

"30'u Büyükşehir 51 şehrin katıldığı seçmelerde 77 okulumuzun başvurusu kabul edilmiş olup Türkiye genelinde ilimiz 24'üncü sıraya yükselmiştir. Daha önce 4007 projemizin yakaladığı büyük başarının ardından, okul bazında da bu başarıyı perçinlemiş bulunuyoruz. İlçelerimizden merkez 16, Diyadin 7, Doğubayazıt 21, Eleşkirt 2, Hamur 3, Patnos 12 ve Tutak 16 proje olmak üzere başvuruları kabul edilmiştir. Çift haneli rakamlara ulaşan 4 ilçemizin proje sayısı tek başına Türkiye sıralamasında son 10 ili geride bırakmıştır."