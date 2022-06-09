Ağrı'da 8 bin 620 kutu 'Sentetik Ecza' ele geçirildi - Son Dakika
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Ağrı'da 8 bin 620 kutu 'Sentetik Ecza' ele geçirildi

09.06.2022 15:30

Ağrı'da 8 bin 620 kutu 'Sentetik Ecza' ele geçirildi Ağrı'da kaçak yollarla ülkeye girişi yapılan ve yeşil reçete ile satışı sağlanan 8 bin 620 kutu sentetik ecza ele geçirildi.

Ağrı'da 8 bin 620 kutu 'Sentetik Ecza' ele geçirildi

AĞRI - Ağrı'da kaçak yollarla ülkeye girişi yapılan ve yeşil reçete ile satışı sağlanan 8 bin 620 kutu sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'da Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince sadece yeşil reçete ile satışı yapılan ve yurtdışından kaçak yollarla ülkeye sokulan ilaçların batı illerine gönderileceğine yönelik gelen ihbar üzerine harekete geçti. Doğubayazıt ilçesinde yapılan çalışmalarda durdurulan bir aracı kontrol eden ekipler, 5 büyük siyah poşet içerisinde toplamda 8 bin 620 kutu sentetik ecza ele geçirdi. Olayla ilgili araç içerisinde bulunan M.S ve N.Ç isimli 2 şüpheli şahıs yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağrı'da 8 bin 620 kutu 'Sentetik Ecza' ele geçirildi
Ağrı'da 8 bin 620 kutu 'Sentetik Ecza' ele geçirildi
Ağrı'da 8 bin 620 kutu 'Sentetik Ecza' ele geçirildi
Ağrı'da 8 bin 620 kutu 'Sentetik Ecza' ele geçirildi
Ağrı'da 8 bin 620 kutu 'Sentetik Ecza' ele geçirildi
Ağrı'da 8 bin 620 kutu 'Sentetik Ecza' ele geçirildi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağrı'da 8 bin 620 kutu 'Sentetik Ecza' ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Ağrı'da 8 bin 620 kutu 'Sentetik Ecza' ele geçirildi - Son Dakika
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