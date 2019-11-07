Son Dakika Haberleri: Ağrı'da 8 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Ağrı'da 8 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı'da 8 terörist etkisiz hale getirildi

7 saat önce

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 8 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ağrı'da 8 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 8 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

(İHA)

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:35 Kaynak: İHA
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