Ağrı'da 8 terörist etkisiz hale getirildi
7 saat önce
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 8 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:35 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 8 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
(İHA)
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