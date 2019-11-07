Son Dakika Haberleri: Ağrı'da 8 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Ağrı'da 8 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı'da 8 terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ağrı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ağrı'da 8 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ağrı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 8 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

ANKARA,


Jandarma, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:07 Kaynak: DHA
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