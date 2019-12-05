Ağrı'da 84 köy yolu ulaşıma kapandı

Ağrı'da dün akşam saatlerinden başlayan ve devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle 84 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, kentte dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ileçelerde etkili olan kar yağışı sonrası toplamda 84 köy ile ulaşım sağlanamadığı bildirildi.

Ekiplerin gece saatlerinden bu yana kapalı yolları ulaşıma açabilmek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, gün içeresinde kapalı yolların tekrar ulaşıma açılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Karayolları 123. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada ise şefliğin sorumluluk alanındaki yollarda geceden beri 7 ekip halinde çalıştıkları aktarıldı.

Cumaçay köyü kırsalında yoğun kar yağışının yaşandığını ve ekiplerin buraya sevk edildiğine yer verilen açıklamada, diğer yollardaki rampa, viraj ve kavşaklarda da yine buzlanmaya kaşı tuzlama çalışması yaptığı ifade edildi.

Öte yandan geceden bu yana zaman zaman etkisini artırarak devam eden yağış nedeniyle kent beyaza büründü.

Cadde ve sokaklarda seyir halindeki araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, ekiplerde ara vermeden yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Esnafta karla kaplı iş yerlerinin önünü küreklerle temizledi.

Vatandaşlardan Yunus Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte yoğun bir kar yağışının devam ettiğini ve yağıştan etkilendiklerini söyledi.

Vefa Altay da ekiplerin yoğun çaba sarf ederek yolları açmaya çalıştıklarını ancak yağışın durmadan yağması nedeniyle yolların tekrar kapandığını anlattı.