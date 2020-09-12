Ağrı'da 9 günde 64 kişiye 201 bin 600 lira para cezası kesildi - Son Dakika

Ağrı'da 9 günde 64 kişiye 201 bin 600 lira para cezası kesildi
Artan korona virüs vakaları sonrası sıklaştırılan denetimler neticesinde, Ağrı'da son 9 günde karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile 64 kişiye 3 bin 150'şer liradan toplam 201 bin 600 lira para cezası verildi.
Artan korona virüs vakaları sonrası sıklaştırılan denetimler neticesinde, Ağrı'da son 9 günde karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile 64 kişiye 3 bin 150'şer liradan toplam 201 bin 600 lira para cezası verildi.
Ağrı'da korona virüs vakalarının artması ile birlikte Ağrı Valiliği de korona virüs ile mücadele kapsamında yüzlerce personelin katılımıyla birlikte denetimlerini sıklaştırarak çalışmalar yapıyor. Yürütülen çalışmalar ve yapılan denetimler neticesinde 1 Eylül-11 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen 9 farklı denetimde, Ağrı Valiliği'nce karantina kurallarını ihlal ettiği, evde bulunmadığı yada pozitif temaslı olduğu tespit edilen 64 kişiye son 9 günde 3 bin 150'şer liradan toplamda 201 bin 600 lira para cezası verildi.
Valilikten yapılan açıklamada koronavirüs ile mücadelenin büyük titizlik devam edildiği belirtildi. - AĞRI
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