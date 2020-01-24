Ağrı'da 90 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Ağrı'da ise gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Beyaza bürünen kentte vatandaşlar da karla kaplı kaldırımlarda ilerlemekte güçlük çekti.

Karayolları, İl Özel İdaresi ve Ağrı Belediyesi ekipleri, ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.