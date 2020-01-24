Ağrı'da 90 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Ağrı'da 90 köy yolu ulaşıma kapandı
6 saat önce
Ağrı'da ise gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açtı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:43 Kaynak: AA
Ağrı'da ise gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açtı.
Beyaza bürünen kentte vatandaşlar da karla kaplı kaldırımlarda ilerlemekte güçlük çekti.
Karayolları, İl Özel İdaresi ve Ağrı Belediyesi ekipleri, ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Son Dakika Bingöl'de 23 yıllık su sorunu çözüldü Çin'de koronavirüsüne yakalanmış insanların yere yığılma görüntüleri dehşete düşürdü Vatandaşa "2019'un en önemli sorunu" soruldu! Sonuç çok çarpıcı Ordu'da cenazelerini bekleyen aileye başka birinin cenazesi gönderildi