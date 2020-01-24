Ağrı'da 90 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı'da 90 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Ağrı'da 90 köy yolu ulaşıma kapandı

6 saat önce

Ağrı'da ise gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Ağrı'da ise gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Beyaza bürünen kentte vatandaşlar da karla kaplı kaldırımlarda ilerlemekte güçlük çekti.

Karayolları, İl Özel İdaresi ve Ağrı Belediyesi ekipleri, ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ağrı'da 90 köy yolu ulaşıma kapandı

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:43 Kaynak: AA
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