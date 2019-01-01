Ağrı'da Aç Kurtlar Şehre İndi
1 saat önce
Ağrı'da aç kurtlar şehre indi - Köye gelen kurt, köpekler tarafından öldürüldüAĞRI - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde kar yağışların etkisi ile aç kurtlar şehre indi.
Ağrı
'da aç kurtlar şehre indi
- Köye gelen kurt, köpekler tarafından öldürüldü
AĞRI - Ağrı'nın Taşlıçay
ilçesinde kar yağışların etkisi ile aç kurtlar şehre indi. Taşlıçay Güneysöğüt köyünde ilk görülen kurtlar daha sonraki günlerde ise Taşlıçay ilçe merkezinde görüldü. Çiftçiler Hayvanlarını korumak için gece nöbet tutuyorlar.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan çiftçiler; "Kar
yağışların etkisi ile ilçe merkezine ve köylere kurtlar iniyor, hayvanlarımıza saldırıyor, hayvanlarımızı korumak için bazen gece nöbetler tutuyoruz" diye konuştular.
Güneysögüt Köyü'nde köye giren kurt, köpekler tarafından öldürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:31 Kaynak: İHA
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