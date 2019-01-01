Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Aç Kurtlar Şehre İndi

Ağrı'da Aç Kurtlar Şehre İndi

1 saat önce

Ağrı'da aç kurtlar şehre indi - Köye gelen kurt, köpekler tarafından öldürüldüAĞRI - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde kar yağışların etkisi ile aç kurtlar şehre indi.

Ağrı'da aç kurtlar şehre indi
- Köye gelen kurt, köpekler tarafından öldürüldü

AĞRI - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde kar yağışların etkisi ile aç kurtlar şehre indi. Taşlıçay Güneysöğüt köyünde ilk görülen kurtlar daha sonraki günlerde ise Taşlıçay ilçe merkezinde görüldü. Çiftçiler Hayvanlarını korumak için gece nöbet tutuyorlar.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan çiftçiler; "Kar yağışların etkisi ile ilçe merkezine ve köylere kurtlar iniyor, hayvanlarımıza saldırıyor, hayvanlarımızı korumak için bazen gece nöbetler tutuyoruz" diye konuştular.
Güneysögüt Köyü'nde köye giren kurt, köpekler tarafından öldürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:31 Kaynak: İHA

Kar, Taşlıçay, Ağrı, Genel
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