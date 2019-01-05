Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Aç Kurtlar Şehre İndi

Ağrı'da Aç Kurtlar Şehre İndi

1 saat önce

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde aç kalan kurtlar yiyecek bulmak için şehir merkezine indi.

Ağrı'da Aç Kurtlar Şehre İndi, System.String[]
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde aç kalan kurtlar yiyecek bulmak için şehir merkezine indi.

Kar yağışının ardından soğuk havaların etkisi altına giren Ağrı'da, doğada aç kalan kurtlar karınlarını doyurmak için Diyadin ilçe merkezine inerek yiyecek aramaya başladı. Sabaha doğru ilçe merkezinde çöplüklerde yiyecek arayan kurt sürüsünü gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Cep telefonları ile kurtların fotoğrafını çeken vatandaşlar sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Kurtları görünce şaşkınlık içerisinde olduklarını dile getiren ilçe sakinleri, kurtların karınlarını doyurmak için şehir merkezine indiğini ifade etti. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:12 Kaynak: İHA

Kar, Diyadin, Ağrı, Güncel
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