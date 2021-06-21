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Ağrı'da açık hava toplantıları ve gösteri yürüyüşleri 2 Temmuz'a kadar yasaklandı - Son Dakika

Ağrı'da açık hava toplantıları ve gösteri yürüyüşleri 2 Temmuz'a kadar yasaklandı

21.06.2021 14:23
Ağrı'da açık hava toplantıları ve gösteri yürüyüşleri 2 Temmuz'a kadar yasaklandı, System.String[]

Ağrı'da açık hava toplantıları ve gösteri yürüyüşlerinin 2 Temmuz'a kadar yasaklandığı bildirildi.

Ağrı'da açık hava toplantıları ve gösteri yürüyüşlerinin 2 Temmuz'a kadar yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte her türlü kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, kamu kurum ve kuruluşlarının kendi binaları dışında yapacakları basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun, temsili gösteri ile broşür, bildiri dağıtımı ile afiş ve pankart asılması gibi etkinliklerin 2 Temmuz 23.59'a kadar yasaklandığı belirtilerek, yasağın tüm il sınırlarında uygulanacağı kaydedildi.

Valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinliklerin yasak kapsamına girmediği ifade edilen açıklamada, kararın vatandaşların can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, suç işlenmesi ve şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla alındığı belirtildi.

Oturma Eylemi, Konser, Kamu, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı'da açık hava toplantıları ve gösteri yürüyüşleri 2 Temmuz'a kadar yasaklandı - Son Dakika


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