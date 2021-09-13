Ağrı'da Ahilik Haftası dolayısıyla Vali Varol'a ziyaret - Son Dakika

Ahilik Haftası münasebetiyle, Ağrı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati Aydemir, Ticaret İl Müdür Vekili M. Şakir Pelit, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları başkanları ve temsilcileri, Vali Dr. Osman Varol'a ziyarette bulundu.

Vali Dr. Osman Varol, "Hayatını kazanmak için sanatını ortaya koyan zanaatkarların ve toplumumuza hizmet sunan esnafın Anadolu toplumunda önemli bir yeri bulunmaktadır. Esnaf ve zanaatkarlarımız mahallelerimizin bekçisi, zor zamanlarda vatandaşlarımızın yardımcısıdır. Ahilik teşkilatı aynı zamanda Anadolu'da dirlik ve düzenin sağlanmasında, birlik ve berberliğin tesisinde de etkin rol üstlenmiş kıymetli bir müessesedir. Esnaf ve sanatkarın piri Ahi Evran Veli'nin 'Akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir.' düsturuyla ticaret ahlakı, yardımlaşma ve dayanışma gibi ilkelere dayanan felsefesi günümüzde de esnaf ve sanatkarlarımıza yol göstermekte, ticaret erbabına kılavuzluk etmektedir" dedi.

Ağrı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati Aydemir, Ticaret İl Müdür Vekili M. Şakir Pelit ve beraberindeki heyet ile bir süre sohbet eden Vali Varol, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade ederek, Ahilik Haftası'nın hayırlı uğurlu olması temennilerinde bulunup esnafa bol kazançlı günler diledi. - AĞRI