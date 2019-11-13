Ağrı'da ahırlar kentsel dönüşümle şehir dışına çıkarılacak

Ağrı kent merkezindeki ahırlar, kentsel dönüşümle il dışına taşınacak. Yaklaşık 100 hektar alanda yapılacak ahırların temeli Mart 2020'de atılacak. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, projenin Türkiye'de bir ilk ve model olacağını söyledi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi ahırların kent dışına çıkarılacağı vaadinin gerçekleşmesi için ilk adım atıldı. Bin 300'e yakın ahırın etap etap dönüşümünü sağlayacak projede ilk adım Mart 2020'de atılacak. Geçen hafta Ağrı'yı gezen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da destek verdiği proje Baloluk ve Bölükbaşı köy sınırları içerisinde yaklaşık 100 hektarlık alanda uygulanacak. TOKİ tarafından inşa edilecek besi işletmeleri 25, 75 ve 100 başlık olacak. İlk etapta kent merkezindeki bin 300 ahırdan 416'sı buraya taşınacak.

AĞRI PİLOT İL SEÇİLDİ

Seçimde Ağrılılara ahırları şehrin dışına taşıyacakların dair taahhütte bulunduklarını belirten Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı merkezde yaklaşık bin 300'e yakın bir ahır mevcut. Bu Ağrı'nın hem görüntüsünü hem yaşamını olumsuz yönde etkiliyordu. Bunu bertaraf etmek için Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Çevre Bakanımıza gerekli girişimlerde bulunduk konuyu arz ettik, kendileri de çok makul buldu. Dolayısıyla Ağrı pilot il seçildi dedi.

TÜRKİYE'YE MODEL OLACAK

İlk kazman Mart ayında vurulacak projeyle Ağrı'nın hayvancılık sektörünün merkezi haline geleceğini ifade eden Sayan, Proje, Türkiye'de bir ilk ve bir model olacaktır. Bu model belki bütün Türkiye'deki diğer hayvancılıkla uğraşan illere de öncülük edecek bir proje olacaktır. Çok geniş kapsamlı, inşallah sayın Cumhurbaşkanımızın emirleriyle sayın bakanlarımızın girişimleriyle bütün Türkiye'ye model olacak. Hayvancılık sorununun önemli bir kısmının Ağrı'da çözüleceğine inanıyoruz. Bin 300 dönümlük alanda ilk olarak 416 ahır yapılıyor. 25-75-100 başlık ahırların yanışına sosyal donatıları, çoban evleri, kafeteryası olacak. Hayvan pazarlaması için gelen insanların pazarlık yapabilecekleri yerler bulunacak diye konuştu.

HAYAL ETTİĞİM PROJEYDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un geçen hafta Ağrı'da incelemelerde bulunduğunu hatırlatan Başkan Sayan, şunları söyledi

Çok mutluyuz, hem ilimizi güzel bir şehir görünümüne kavuşturuyoruz hem de hayvancılığı daha da çok geliştiriyoruz. Türkiye'nin dışarıya bağımlılığını bir nebzede olsa, ben Ağrı'yla, Ağrı'da yapılacak hayvancılıkla çözüleceğine inanıyorum. Benim hayal ettiğim büyük bir projeydi, bu projeyi canı gönülden sahipleniyorum. İnşallah en kısa zamanda bu projenin örneğini bütün Türkiye'de göreceğiz. Her şeyden önce Ağrı bölgede hayvancılık anlamında ilk sırada olan bir il, hayvancılığın merkezi olacak Ağrı'da ticaret canlanacak. Sınır bir iliz, İran ve diğer komşu ülkelerden de hayvancılık merkezi olarak Ağrı'ya ithalat ve ihracat anlamında bir canlılık kazandırılacak. Ağrı'nın yapacağı hizmetler bütün Türkiye'de hissedilecek. Yani Türkiye'nin et ihtiyacı anlamında, hayvan üretimi anlamında büyük bir eksiklik giderilecek.