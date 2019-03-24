Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Aile Kavgası: 5 Yaralı

Ağrı'da Aile Kavgası: 5 Yaralı

48 dakika önce

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Ağrı'da Aile Kavgası: 5 Yaralı, System.String[]
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Çöğürlü köyü ile Çermik mezrasında yaşayan Karakaya ve Karabulut ailelerinin fertleri, aralarındaki husumet nedeniyle ilçe merkezinde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavga polisin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Kavgada yaralanan 5 kişi Taşlıçay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:33 Kaynak: AA

Karakaya, Çermik, Taşlıçay, Ağrı, Güncel
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