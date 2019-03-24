Ağrı'da Aile Kavgası: 5 Yaralı

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.



Çöğürlü köyü ile Çermik mezrasında yaşayan Karakaya ve Karabulut ailelerinin fertleri, aralarındaki husumet nedeniyle ilçe merkezinde tartışmaya başladı.



Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavga polisin müdahalesiyle sonlandırıldı.



Kavgada yaralanan 5 kişi Taşlıçay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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