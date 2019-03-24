Ağrı'da Aile Kavgası: 5 Yaralı
48 dakika önce
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.
Çöğürlü köyü ile Çermik mezrasında yaşayan Karakaya ve Karabulut ailelerinin fertleri, aralarındaki husumet nedeniyle ilçe merkezinde tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavga polisin müdahalesiyle sonlandırıldı.
Kavgada yaralanan 5 kişi Taşlıçay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:33 Kaynak: AA
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