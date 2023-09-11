Ağrı'da Ailevi Sorunlar Kanlı Bitti: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

Ağrı'da Ailevi Sorunlar Kanlı Bitti: 1 Ölü, 3 Yaralı

Ağrı\'da Ailevi Sorunlar Kanlı Bitti: 1 Ölü, 3 Yaralı
Son Güncelleme: 11.09.2023 10:21

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bir evde meydana gelen olayda, ailevi sorunlar nedeniyle M.T isimli şahıs eşini, kayınvalidesini, kayınbiraderini ve kayınbiraderinin eşini vurarak 1 kişinin ölümüne, 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olayın ardından kaçan M.T polis ekipleri tarafından aranıyor.

Ağrı'nın Patnos İlçesinde meydana gelen olayda 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 01: 00 sularında merkeze bağlı Camii Mahallesinde bir evde meydana geldi. Köy korucusu olduğu öğrenilen M.T, kayınpederi ile yaşayan ailevi sorunları olduğu eşinin bulunduğu eve gitti. Eşi ve ailesi ile tartışmaya başlayan şahıs, yanında bulundurduğu tabancayla eşini, kayınvalidesini, kayınbiraderini ve kayınbiraderinin eşini vurarak adeta dehşet saçtı.

M.T'nin kayınbiraderi olan F.T isimli şahıs başına isabet eden kurşunlar nedeniyle olay yerinde hayatını kaybederken, diğer B.T, N.T, ve H.T yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan B.T'nin durumunun ağır olduğu ve Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri kayıplara karışan M.T her yerde arıyor. - AĞRI

Kaynak: İHA

Patnos, Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağrı'da Ailevi Sorunlar Kanlı Bitti: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı'da Ailevi Sorunlar Kanlı Bitti: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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