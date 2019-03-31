Son Dakika Haberleri: Ağrı'da AK Parti Sevinci

Ağrı'da AK Parti Sevinci

1 saat önce

Ağrı'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri AK Parti Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan kazandı.

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Ağrı'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri AK Parti Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan kazandı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ni Ağrı'da AK Parti Adayı Savcı Sayan farkla kazandı. Sayan'ın seçimleri kazanmasının ardından Ağrılılar bayraklarla yapılan kutlamalara katılırken, Ağrı Dörtyol Kavşağı'nda binlerce AK Partili yapılan kutlamalarla büyük sevinç yaşadılar. Yine birçok vatandaş uzun konvoylar oluşturarak şehir turu attılar. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:55 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Savcı Sayan, AK Parti, Ağrı, Politika
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