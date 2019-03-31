Ağrı'da AK Parti Sevinci
58 dakika önce
Ağrı'da AK Parti sevinciAĞRI - Ağrı'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri AK Parti Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan Kazandı.
Ağrı
'da AK Parti
sevinci
AĞRI - Ağrı'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri AK Parti Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan
Kazandı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerini Ağrı'da AK Parti Adayı Savcı Sayan farkla kazandı. Sayan'ın seçimleri kazanmasının ardından Ağrılılar bayraklarla yapılan kutlamalara katılırken, Ağrı dört yol kavşağını binlerce AK Partili yapılan kutlamalarla büyük sevinç yaşadılar. Yine birçok vatandaş uzun konvoylar oluşturarak şehir turu yaptılar.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:27 Kaynak: İHA
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