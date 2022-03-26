Biriken kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan akaryakıt istasyonunun çatısı böyle çöktü...Çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular - Son Dakika
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Biriken kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan akaryakıt istasyonunun çatısı böyle çöktü...Çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular

26.03.2022 14:18

Biriken kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan akaryakıt istasyonunun çatısı böyle çöktü.

Biriken kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan akaryakıt istasyonunun çatısı böyle çöktü...Çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular

Çökme anında vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

Üzerine düşen çatı nedeniyle bir araç kullanılamaz hale geldi

AĞRI - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun çatısında biriken kar kütlesi nedeniyle çatı çöktü, vatandaşlar kazadan son anda kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun çatısında bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle kar birikti. Biriken karın ağırlığına dayanamayan akaryakıt istasyonun çatısının bir kısmı çöktü. Orada bulunan bir aracın üzerine düşen çatı nedeniyle araç kullanılamaz hale gelirken, çevrede bulunan vatandaşlar kazadan son anda kurtuldu.

Yakıt almak için akaryakıt istasyonuna girerken kazayı gören ve o anları anlatan Muhammed Doğan, "Yakıt almak için geldiğim sırada çatının kar nedeniyle çöktüğünü gördüm. Kocaman çatı çöktü. Burada bir araç vardı onun üzerine düştü. Aracı çekip karşıya götürdüler. İlk düştüğü anda baktım orada bulunan kişiler kaçıyor, altına girmemek için. Çok şükür kimseye bir şey olmadı ama altında bulunan araba resmen ezildi." ifadelerine yer verdi.

Biriken kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan akaryakıt istasyonunun çatısı böyle çöktü...Çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular
Biriken kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan akaryakıt istasyonunun çatısı böyle çöktü...Çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular
Biriken kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan akaryakıt istasyonunun çatısı böyle çöktü...Çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular
Biriken kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan akaryakıt istasyonunun çatısı böyle çöktü...Çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular
Biriken kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan akaryakıt istasyonunun çatısı böyle çöktü...Çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular
Biriken kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan akaryakıt istasyonunun çatısı böyle çöktü...Çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular
Biriken kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan akaryakıt istasyonunun çatısı böyle çöktü...Çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular
Biriken kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan akaryakıt istasyonunun çatısı böyle çöktü...Çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular
Biriken kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan akaryakıt istasyonunun çatısı böyle çöktü...Çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular
Biriken kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan akaryakıt istasyonunun çatısı böyle çöktü...Çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular
Biriken kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan akaryakıt istasyonunun çatısı böyle çöktü...Çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular
Biriken kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan akaryakıt istasyonunun çatısı böyle çöktü...Çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular
Biriken kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan akaryakıt istasyonunun çatısı böyle çöktü...Çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular
Biriken kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan akaryakıt istasyonunun çatısı böyle çöktü...Çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular
Biriken kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan akaryakıt istasyonunun çatısı böyle çöktü...Çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular
Biriken kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan akaryakıt istasyonunun çatısı böyle çöktü...Çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Biriken kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan akaryakıt istasyonunun çatısı böyle çöktü...Çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular - Son Dakika


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SON DAKİKA: Biriken kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan akaryakıt istasyonunun çatısı böyle çöktü...Çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular - Son Dakika
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