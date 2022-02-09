Üye Girişi
Ağrı'da akıl almaz hırsızlık: Dere yatağından girip altın dolu kasayı çaldılar - Son Dakika

Ağrı'da akıl almaz hırsızlık: Dere yatağından girip altın dolu kasayı çaldılar

09.02.2022 23:31

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dere yatağını kullanarak kuyumcuya giren hırsızlar, sadece kasanın olduğu bölümü kesip 16 kilogram altın ve 1 kilogram gümüşü çaldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dere yatağını kullanarak kuyumcuya giren hırsızlar, sadece kasanın olduğu bölümü kesip 16 kilogram altın ve 1 kilogram gümüşü çaldı.

Edinilen bilgilere göre, Doğubayazıt'ta dere yatağı üzerinde bulunan binada kuyumcu dükkanı olan Turgay İsmailoğulları, dükkanına gelip çelik kasayı açtığında kasanın alttan kesilerek içindeki altınlarının çalındığını fark etti. Turgay İsmailoğulları'nın durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine gelip incelemede bulunan ekipler, zanlıların dere yatağına ve çevresine beton dökerek binanın zeminine ulaştığını tespit etti. Ekipler hırsızların daha sonra zemin katta bulunan kuyumcu dükkanının alt kısmına ulaşıp içeriye girmeden sadece kasanın bulunduğu bölümü kesip içerisindeki 1 kilo gümüş külçe, 260 altın bilezik, 320 altın yüzük, 80 çift altın küpe, 20 altın künye, 25 altın gerdanlık set, 40 adet 22 ayar altın kolye, 2 adet 2 metrelik altın zincir, 5 adet 5'i bir yerde Ata Reşat altın, 70 gramlık zinciri olan 10 altın Hint kolye ucu, 10 altın Hint küpe ile her birinde 20 çeyrek altın olan 10 bilekliği çaldığını belirledi.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı, yaklaşık 12 milyon Türk lirası değerindeki 16 kilogram altın ile 1 kilogram gümüş külçenin çalındığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çok yönlü çalışmanın yürütüldüğü bildirildi.

(Merve Gökbakan/İHA)

Ağrı'da akıl almaz hırsızlık: Dere yatağından girip altın dolu kasayı çaldılar
Ağrı'da akıl almaz hırsızlık: Dere yatağından girip altın dolu kasayı çaldılar
Ağrı'da akıl almaz hırsızlık: Dere yatağından girip altın dolu kasayı çaldılar
Ağrı'da akıl almaz hırsızlık: Dere yatağından girip altın dolu kasayı çaldılar

YORUMLAR
500

Doğubeyazıt, Kuyumcu, Ağrı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ağrı'da akıl almaz hırsızlık: Dere yatağından girip altın dolu kasayı çaldılar - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:27 Hayali bile zor! Ronaldo'nun paylaşım başına kazandığı para akıllara durgunluk verdi
23:25 AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Fatura ödemeyeceğim" restine ilk cevap: Provokasyon
23:14 Balıkesir'de 3 kişiyi silahla vurmuştu! O CHP'li Başkan tutuklandı
23:07 Alevi vatandaşlara yönelik ağza alınmayacak küfürler eden Yakup Tilki emniyet güçleri tarafından tutuklandı
23:03 Ayşenur Arslan'ın, Türk Mukavemet Teşkilatı'nı "suikastçı örgüt" olarak tanımlaması sonrası RTÜK inceleme başlattı
23:02 Son Dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koronavirüs testi pozitif çıktı
23:00 Polislerin gözaltına alındığı kovalamacada ilginç detaylar! Hayatını kaybeden genç kız için 7 defa 'kayıp' başvurusu yapılmış
22:32 Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete elektrik faturası resti: Zamlar geri çekilmezse ödemeyeceğim
22:28 Fırtına, Türkiye Kupası'nda dolu dizgin! Trabzonspor, Denizlispor'u mağlup ederek çeyrek finale çıktı
22:10 Son Dakika: Halil Falyalı cinayeti İstanbul'a sıçradı! 3 şüpheli gözaltında
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 23:54:41. #1.12#
SON DAKİKA: Ağrı'da akıl almaz hırsızlık: Dere yatağından girip altın dolu kasayı çaldılar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement