Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma köyde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada ağır yaralanan Ö.E. olay yerinde hayatını kaybetti.

İlçenin Karatoklu köyünde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Son Dakika › Güncel › Ağrı'da akraba iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü 12 yaralı - Son Dakika

Üretim imalat ve temizlik gibi istisnalar hariç tüm işyerlerinin faaliyetlerine ara verildi