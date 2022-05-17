AĞRI'DA SİLAHLI KAVGA: 5 YARALI - Son Dakika
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AĞRI'DA SİLAHLI KAVGA: 5 YARALI

17.05.2022 12:33

AĞRI'da amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

AĞRI'da amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslara hastaneye kaldırıldı.

Saat 09: 30 sıralarında Ağrı merkez dörtyol kavşağında meydana gelen olayda, daha önce aralarında husumet bulunan akrabalar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile amca çocukları olduğu öğrenilen iki taraf bir birlerine taş, sopa ve silahlarla saldırdı. Çıkan kavgada aynı aileden Necip Elmas, Sinan Elmas, Yüksel Elmas, Neriman Elmaz ile o sırada tesadüfen yoldan geçen Emine Morkoyun adlı genç bir kız yaralandı.

Kavga sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis, kavgaya karışan şahısların yakalanması için çalışma başlatırken, olaylal ilgili olarak 5 kişi gözaltına alındı, olayda kullanıldığı tahmin edilen 3 silah ele geçirldi

Öte yandan hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Sinan ile Yüksel Elmas'ın ameliyata alındı, diğer yaralıların ise tedavileri sürüyor. (DHA)

AĞRI'DA SİLAHLI KAVGA: 5 YARALI
AĞRI'DA SİLAHLI KAVGA: 5 YARALI
AĞRI'DA SİLAHLI KAVGA: 5 YARALI
AĞRI'DA SİLAHLI KAVGA: 5 YARALI
AĞRI'DA SİLAHLI KAVGA: 5 YARALI
AĞRI'DA SİLAHLI KAVGA: 5 YARALI
AĞRI'DA SİLAHLI KAVGA: 5 YARALI
AĞRI'DA SİLAHLI KAVGA: 5 YARALI

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Kaynak: DHA

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