Son Dakika Haberleri: Ağrı'da alt yapı çalışmaları devam ediyor
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Ağrı'da alt yapı çalışmaları devam ediyor

1 saat önce

Ağrı Belediyesi tarafından kent merkezi genelinde yürütülen içme suyu ve kanalizasyon hattı çalışmaların devam ettiği bildirildiAğrı Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada: " Belediye ekiplerinin altyapı sorununu çözüme kavuşturmak için yürüttüğü...

Ağrı'da alt yapı çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Ağrı Belediyesi tarafından kent merkezi genelinde yürütülen içme suyu ve kanalizasyon hattı çalışmaların devam ettiği bildirildi


Ağrı Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada: " Belediye ekiplerinin altyapı sorununu çözüme kavuşturmak için yürüttüğü proje kapsamında altyapısı bulunmayan mahallelerin kanalizasyon ve su şebeke hattı döşeme işlemlerine devam ediliyor. Gazi, Fırat ve Fatih mahallelerinde sorun teşkil eden yerlerin yeni hat döşemeleri tamamlandı. Ekipler Yüzüncü Yıl mahallesinde başlatacağı Su ve Kanalizasyon hattı döşemeleri ile çalışmalarına devam edecek. Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın altyapı için başlattığı çalışmalar tamamlandığında su ve kanalizasyon hattı sorunları büyük ölçüde ortadan kaldırılmış olacak" ifadelerine yer verildi. - AĞRI

Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:56 Kaynak: İHA
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