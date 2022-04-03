Ağrı'da amatör maçta sahaya giren taraftarlar, rakip takımın futbolcularını darbetti - Son Dakika
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Ağrı'da amatör maçta sahaya giren taraftarlar, rakip takımın futbolcularını darbetti

03.04.2022 21:46
Ağrı'da amatör maçta sahaya giren taraftarlar, rakip takımın futbolcularını darbetti

Ağrı'da oynanan amatör maçta sahaya giren bazı taraftarlar, konuk takımın futbolcularına saldırdı.

Ağrı'da oynanan amatör maçta sahaya giren bazı taraftarlar, konuk takımın futbolcularına saldırdı.

Ağrı 1. Amatör Küme Amatör Play-Off Grubu 4. Hafta müsabakasında Patnos Gençlik Spor, kendi evinde Diyadin Gençlerbirliği Spor ile karşılaştı.

İlk yarının son dakikalarına doğru bir pozisyon sonrası sahaya giren bir taraftar, konuk takım oyuncusu Mehmet Baran Gelturan'a saldırdı.

Gelturan'ın da taraftara karşılık vermesiyle ev sahibi takımın bazı futbolcuları da olaya dahil oldu.

Olayların büyümesi üzerine maçı durduran hakem Serkan Duru, Gelturan ve Patnos Gençlik Spor futbolcusu Baran Taşdemir'e kırmızı kart gösterdi.

Hakemin isteği üzerine tribünlerin bir bölümünün polis ekiplerince boşaltılmasının ardından maç kaldığı yerden devam etti.

Maçı, Patnos ekibi 2-0 kazandı ve konuk takımla puanını eşitledi.

Maçın bitmesinin ardından saha içi ve dışında da devam eden olaylar, polisin müdahalesinin ardından son buldu.

Yaşanan olaylar, bir taraftarın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Play Off, gençlik, Patnos, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı'da amatör maçta sahaya giren taraftarlar, rakip takımın futbolcularını darbetti - Son Dakika


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