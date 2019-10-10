Son Dakika Haberleri: Ağrı'da "Amatör Spor Haftası" coşkuyla devam ediyor
Son Dakika Güncel Ağrı'da 'Amatör Spor Haftası' coşkuyla devam ediyor

Ağrı'da "Amatör Spor Haftası" coşkuyla devam ediyor

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ile Amatör Spor Federasyonları Konfederasyonu tarafından düzenlenen "Amatör Spor Haftası" Ağrı'da coşku ile devam ediyor.

Ağrı'da

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ile Amatör Spor Federasyonları Konfederasyonu tarafından düzenlenen "Amatör Spor Haftası" Ağrı'da coşku ile devam ediyor.


Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından ortaklaşa planlanan, amatör sporlara ilgiyi arttırmak ve halkı sporun her branşıyla tanıştırmak amacıyla, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu koordinesinde 07-13 Ekim 2019 tarihleri arasında Ağrı'da düzenlenen 'Amatör Spor Haftası' etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor.


Badminton, Güreş, Atletizm, Kurumlar arası Voleybol, Masa Tenisi, Basketbol, Yüzme, Judo, Halter ve Kort Tenisi olmak üzere 10 farklı branşta düzenlenen faaliyetlerde sporcular kıyasıya mücadele ediyor. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları Spor Şube Müdürü Cemil Budak ve antrenörler tarafından takdim edildi.


7 Ekim'de coşkuyla başlayan Amatör Spor Haftası etkinlikleri, 13 Ekim 2019 tarihine kadar sportif faaliyetler ile devam edecek. - AĞRI

Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:33 Kaynak: İHA
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