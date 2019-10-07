Son Dakika Haberleri: Ağrı'da "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri başladı
Son Dakika Güncel Ağrı'da 'Amatör Spor Haftası' etkinlikleri başladı

Ağrı'da "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri başladı

20 dakika önce

Ağrı'da, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Spor Genel Müdürlüğü ile Amatör Spor Federasyonları Konfederasyonu işbirliğiyle düzenlenen "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri başladı.

Ağrı'da

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Konfederasyonu işbirliğiyle düzenlenen "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri başladı.

Etkinliklerin başlaması dolasıyla Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen kortej yürüyüşüne katılan sporcular ve vatandaşlar etkinliklerin yapılacağı Abide Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, Amatör Spor Haftası'nın amacının çocuklar ve gençlere sporu sevdirmek olduğunu söyledi.

Sporun birleştirici güç olduğuna ve çocukları kötü alışkanlıklardan alıkoyduğuna işaret eden Demir, şöyle konuştu.

"Etkinlikler ile gençlerimizi kötü alışkanlıklara karşı korumak, ruhen ve bedenen sağlıklı nesiller yetiştirmek istiyoruz. Bu amaca ulaşmak için il müdürlüğü olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Amatör Spor Haftası etkinleri çeşitli branşlarda düzenlenecek müsabakalarla hafta boyunca devam edecek."

Program, güreş, judo, tekvando, kick boks ve jimnastik branşlarındaki sporcuların gösterileri ile sona erdi.

Cumhuriyet Caddesi, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:06 Kaynak: AA
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