Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Amatör Spor Haftası Etkinlikleri başlıyor
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Ağrı'da Amatör Spor Haftası Etkinlikleri başlıyor

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yıl 81 ilde düzenlenen Amatör Spor Haftası, 7-13 Ekim tarihleri arasında Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Ağrı'da da kutlanacak.

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Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yıl 81 ilde düzenlenen Amatör Spor Haftası, 7-13 Ekim tarihleri arasında Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Ağrı'da da kutlanacak.


Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, 7- 13 Ekim 2019 tarihleri arasından kutlanacak Amatör Spor Haftası dolayısıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek. Her yaştan insanın spor yapması, düzenli fiziksel aktiviteler oluşturulmasını özendirmek, spora yeni bireyler kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında; Atletizm, Yüzme, Masa Tenisi, Judo, Voleybol, Basketbol, Badminton, Güreş branşlarında turnuvalar gerçekleştirilecek. Amatör Spor Haftası kutlamaları 7 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 10.00'da Halk Bankası önünden Abide meydanına kadar sürecek kortej yürüyüşüyle başlayacak. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra sporcular çeşitli branşlarda gösterilerini sunacak. Amatör Spor Haftası boyunca yapılan turnuvalarda ve yarışlarda başarı elde eden takım ve sporculara madalya verilecek.


Kapanış programı ise 13 Ekim Pazar günü saat 17.00'da ASKF' de düzenlenecek olan ödül töreni ile sona erecek.


Amatör Spor Haftası Müsabaka Programı ise şöyle:


Atletizm/ 9 Ekim 2019/saat: 10.00/Vali Lütfi Yiyenoğlu Şehir Stadyumu


Basketbol/ 12-13 Ekim 2019/saat: 13.00/2500 Kişilik Spor salonu


Badminton/ 7-8 Ekim 2019/saat: 16.00/15 Nisan Spor Salonu


Masa Tenisi/ 12-13 Ekim 2019/ saat: 13.00/ 15 Nisan Spor Salonu


Güreş/11-12 Ekim 2019/saat: 09.00/ 2500 Kişilik Spor Salonu


Yüzme/12-13 Ekim 2019/ saat: 13.00/ Yüzme Havuzu


Judo/8-9 Ekim 2019/saat: 14.00-18.00/ 2500 Kişilik Spor Salonu


Voleybol/ 7-13 Ekim/saat: 19.00-23.00/ 15 Nisan Spor Salonu


Halter/ 10-11 Ekim 2019/ saat: 17.00/ 2500 Kişilik Spor Salonu - AĞRI

Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu, Ağrı, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:28 Kaynak: İHA
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