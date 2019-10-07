Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilk olarak protokol üyelerinin ve sporcuların katıldığı bir yürüyüş gerçekleşti. Mehteran takımı öncülüğünde Halk Bankası önünden başlayan yürüyüş Abide Meydanında son buldu.

Kortej yürüyüşüne; Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, Ağrı ASKF Başkanı Erkan Kösedağ ve yönetim kurulu üyeleri, Spor Şube Müdürü Cemil Budak yanı sıra antrenörler, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra açıklamalarda bulunan Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü şu ifadelere yer verdi;

Gençlik ve Spor Bakanlığımız,Spor Genel Müdürlüğümüz ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yıl ortaklaşa planlanan ve her yaştan insanın spor yapması için düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını sağlamak veyeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirilen "Amatör Spor Haftası" bu yıl 07-13 Ekim 2019 tarihleri arasında tüm Türkiye'de farklı etkinliklerle kutlanacak. İlimizde de 'Amatör Spor Haftası Etkinlikleri' kortej yürüyüşümüz ile sizlerinde katılım ile başlamış bulunmaktadır.

Amatör Spor Haftasının amacı; çocuk ve gençlerimizi spora yönlendirmek, sporu sevdirmek, gençlerimizi kötü alışkanlıklara karşı korumak, ruhen ve bedenen sağlıklı nesiller yetiştirebilmektir. Bu amaca ulaşmak için il müdürlüğü olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Amatör Spor Haftası Etkinlikleri kapsamında 10 farklı branşta spor etkinliklerimiz olacaktır. Tüm halkımızı etkinliklerimize davet ediyoruz.

Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyor, Amatör Spor Haftasına katılacak olan sporcularımıza ve görev alacak idareci, antrenör ve hakem arkadaşlara başarılar diliyorum dedi.

Program; Güreş, Judo, Taekwondo, Kick Boks ve Jimnastik branşlarının gösterileri ile sona erdi. Amatör Spor Haftası etkinleri çeşitli branşlarda düzenlenecek müsabakalarla hafta boyunca devam edecek.