Ağrı'da ana sınıfı ve anaokulları uzaktan eğitime geçti - Son Dakika

Ağrı'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda tüm resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 4 Ocak tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına karar verildi.

Korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yaptığı değerlendirme ve getirdiği öneri üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Ağrı Valisi Osman Varol başkanlığında toplandı. Kurulda alınan kararlar doğrultusunda tüm resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 4 Ocak tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına karar verildi.

Ağrı Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "30 Kasım 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki tüm resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında (özel okullar dahil) eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına, alınan kararların ivedilikle uygulanmasına ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi. - AĞRI