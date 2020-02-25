Ağrı'da aniden bastıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika

Ağrı'da sabah saatlerinde aniden bastıran kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı



Kent merkezinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Rüzgarın da etkisini arttırmasıyla tipiye dönüşen yağış, kısa sürede her yeri beyaza bürüdü. Araç sürücüleri trafikte zor anlar yaşadı. Yer yer ulaşımda aksamalar yaşandı. - AĞRI