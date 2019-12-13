Ağrı'da "Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimi" eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı'da 'Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimi' eğitimi - Son Dakika

Ağrı'da "Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimi" eğitimi

7 saat önce

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Ağrı Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle öğrencilere, "Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimi" verildi.

Ağrı'da

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Ağrı Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle öğrencilere, "Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimi" verildi.

Nezehat Çeçen Konferans Salonunda gerçekleştirilen ve 3 gün süren eğitimlerde, Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerine İl Sağlık Müdürlüğünde çalışan aile hekimi, diyetisyen, psikolog, ebe ve hemşireler tarafından eğitimlerde anne sütünün önemi, tamamlayıcı beslenme konuları ile Sağlık Bakanlığının yürütmekte olduğu Bebek Dostu Hastane ve Anne Dostu Hastane projesi hakkında bilgi verildi.

Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan öğrencilere, Sağlık Bakanlığı onaylı eğitim sertifikası verildi.

Ağrı, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:48 Kaynak: AA
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