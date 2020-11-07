Ağrı'da annelere "En İyi Narkotik Polisi; Anne" semineri verildi - Son Dakika

Ağrı'da annelere "En İyi Narkotik Polisi; Anne" semineri verildi

07.11.2020 11:35
Ağrı'da annelere

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla annelere "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesi kapsamında eğitim semineri verildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla annelere "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesi kapsamında eğitim semineri verildi.

İçişleri Bakanlığı ve Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından, çocuklar ve gençler arasında uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi noktasında Ağrılı annelere "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesinin bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminer Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ağrı Halk Eğitim Merkezinde Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen seminere ilişkin Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ağrı İl Emniyet Müdürlüğümüzce Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun tanıtımını yaptığı " En İyi Narkotik Polisi; Anne" kampanyası kapsamında yapılan bilgilendirme çalışmalarında; uyuşturucu ile mücadelede; annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunulması ve annelerin çocuklarında meydana gelen ruhsal ve fiziksel değişiklikleri fark ederek analiz bilincine ulaştırılması ile çocuk ve gençlerde uyuşturucu bağımlığının büyük oranda önüne geçilmesinin hedeflenmesi amacıyla; Ağrı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde annelerimize yönelik Halk Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda "En İyi Narkotik Polisi; Anne" semineri düzenlenerek bilgilendirme yapılmıştır." - AĞRI

Ağrı'da annelere En İyi Narkotik Polisi; Anne semineri verildi
Ağrı'da annelere En İyi Narkotik Polisi; Anne semineri verildi
Ağrı'da annelere En İyi Narkotik Polisi; Anne semineri verildi
Ağrı'da annelere En İyi Narkotik Polisi; Anne semineri verildi
Ağrı'da annelere En İyi Narkotik Polisi; Anne semineri verildi
Ağrı'da annelere En İyi Narkotik Polisi; Anne semineri verildi

Uyuşturucu, Narkotik, Anne, Ağrı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ağrı'da annelere 'En İyi Narkotik Polisi; Anne' semineri verildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yıllardır aradığı ablasının ölüm haberini Esra Erol'da alan adamın dünyası başına yıkıldı Son Dakika! FETÖ'den aranan Bank Asya'nın kurucu ortağı Ankara'da sahte kimlikle yakalandı Belediye otobüsünde koronavirüs paniği! Telefonda konuştuğu kişiye testinin pozitif çıktığını söyledi, ortalık karıştı Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti Damla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi Görevden alınan Murat Uysal'ın 16 aylık karnesi! Doları 5.72'den devralıp 8.51'de bıraktı Joe Biden seçim sonucu netleşmeden ABD halkına seslendi: Öfkeyi ve şeytanlaşmayı geçmişte bırakmamız gerekiyor Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü
ABD'de seçimlerin gölgesinde korkunç koronavirüs rekoru: Bir günde 132 bin yeni vaka ABD'de seçimlerin gölgesinde korkunç koronavirüs rekoru: Bir günde 132 bin yeni vaka         
11:15
Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz         
11:05
Gezintiye çıkan vatandaşlar, deredeki cansız bedeni görünce telefona sarıldı Gezintiye çıkan vatandaşlar, deredeki cansız bedeni görünce telefona sarıldı         
10:50
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı         
10:21
Aspirinin koronavirüsten koruduğunu duyan Bulgar turistler, Edirne'deki eczanelere akın etti Aspirinin koronavirüsten koruduğunu duyan Bulgar turistler, Edirne'deki eczanelere akın etti         
09:06
Nikol Paşinyan'ın eşinin kurduğu birlik 10 günlük eğitimini tamamladı Nikol Paşinyan'ın eşinin kurduğu birlik 10 günlük eğitimini tamamladı         
08:42
Eğlence mekanına koronavirüs baskını! Gece 03.00'te eğlenirken yakalandılar Eğlence mekanına koronavirüs baskını! Gece 03.00'te eğlenirken yakalandılar         
08:30
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı, yerine Naci Ağbal atandı Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı, yerine Naci Ağbal atandı         
03:51
Akrabasına misafirliğe giden 14 yaşındaki çocuk, silahla oynarken kendini vurdu Akrabasına misafirliğe giden 14 yaşındaki çocuk, silahla oynarken kendini vurdu         
01:10
Almanya Türkiye'yi koronavirüs risk bölgesi ilan etti, anlaşma iptal edildi Almanya Türkiye'yi koronavirüs risk bölgesi ilan etti, anlaşma iptal edildi         
23:44
Kubilay Aka ifade vermeye gitmeyince hakkında yakalama kararı çıkartıldı Kubilay Aka ifade vermeye gitmeyince hakkında yakalama kararı çıkartıldı         
21:46
Koronavirüsün düşmanı olduğu ortaya çıkan Aspirin'le ilgili çalışma başlatıldı Koronavirüsün düşmanı olduğu ortaya çıkan Aspirin'le ilgili çalışma başlatıldı         
19:41
TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
17:05
İl Milli Eğitim Müdürü'nden özel eğitim merkezine 'eskiyen bayrak' tepkisi: Acilen bu bayrağı değiştirin İl Milli Eğitim Müdürü'nden özel eğitim merkezine 'eskiyen bayrak' tepkisi: Acilen bu bayrağı değiştirin         
16:01
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti         
11:26
Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı         
11:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2020 11:53:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağrı'da annelere "En İyi Narkotik Polisi; Anne" semineri verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei