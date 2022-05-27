Ağrı'da anneleri vefat eden kardeşler polisin motosiklet turuyla moral buldu - Son Dakika
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Ağrı'da anneleri vefat eden kardeşler polisin motosiklet turuyla moral buldu

27.05.2022 19:13
Ağrı'da anneleri vefat eden kardeşler polisin motosiklet turuyla moral buldu

Ağrı'da polis ekipleri, bir süre önce anneleri vefat eden 2 kardeşi motosiklete bindirip gezdirerek sevindirdi.

Ağrı'da polis ekipleri, bir süre önce anneleri vefat eden 2 kardeşi motosiklete bindirip gezdirerek sevindirdi.

Anneleri ölen çocukların yaşadığı Sıtkiye Mahallesi'ndeki evi ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, kardeşlerin motosiklete binme hayali olduğunu öğrendi.

Özen'in, kardeşlerin hayalini gerçekleştirmek için talimat vermesi üzerine mahalleye yunus polis timleri gönderildi.

Polis ekipleri, Burak (8) ve Sümeyye (10) Santor kardeşleri, motosiklete bindirerek mahallede gezdirdi.

Beraber vakit geçirdikleri çocukları hediyelerle de sevindiren polisler, annesi vefat ettikten sonra okula gitmek istemeyen Burak'ı da ikna ederek yarım kalan eğitimine devam etmesini sağladı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir. Yunus polisi timlerimiz, geleceğimizin teminatı minik kardeşlerimiz Burak ve Sümeyye Santor'a sürpriz yaptı." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

Nihat Özen, Polis, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da anneleri vefat eden kardeşler polisin motosiklet turuyla moral buldu - Son Dakika


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