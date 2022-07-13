Ağrı'da araç motosiklete çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Ağrı'da araç motosiklete çarptı: 1 yaralı

13.07.2022 13:53
Ağrı'da araç motosiklete çarptı: 1 yaralı

Ağrı'da bir aracın aniden yola çıkarak motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Ağrı'da bir aracın aniden yola çıkarak motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'da çevre yolu istikametinden aldığı siparişleri teslim etmek üzere seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, karşıdan gelen aracın aniden yola çıkıp motosikletine çarpması nedeniyle yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan gencin ayağının kırıldığı ve tedavi altına alındığı bilgisi edinildi. - AĞRI

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Kaynak: İHA

Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağrı'da araç motosiklete çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Ağrı'da araç motosiklete çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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